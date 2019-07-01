«Был нормальный человек»: депутат Рады назвал ошибкой избрание Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что народ Украины совершил ошибку, отдав голос на выборах президента за Владимира Зеленского.

Парламентарий отметил, что шоумен не выполнил своих предвыборных обещаний, тем самым обманув своих избирателей и его в том числе.

Он также прокомментировал достижение главы политсовета партии Виктора Медведчука, которому удалось договориться об освобождении четырех пленных в Донбассе. По словам Рабиновича, сам Зеленский в этом участия не принимал и в принципе ничего не мог поделать.

— У меня впечатление, что он сам не понимает, что воротит. Он сказал три для меня страшные вещи: первое, что его не волнуют судьбы этих людей, ему обидно, что это сделал Медведчук, и ему не нужны посредники. Посредники не нужны, когда сам что-то делаешь, а пока только языком, — возмутился нардеп.

Политик тем не менее выразил надежду на возвращение Украины «в лигу нормальных государств» при Зеленском, но пока это остается под вопросом.

— Был нормальный человек. Мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего: пленных [освободили] — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен, — рассказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что страна превращается в «96-й квартал».

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