Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет
Московские врачи чаще всего обнаруживают монеты, батарейки, гидрогелевые и магнитные шарики в желудочно-кишечном тракте детей в возрасте до пяти лет. Об этом рассказал главный внештатный специалист-педиатр столичного Департамента здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации Исмаил Османов.
По его словам, проглоченные батарейки приводят к перфорации стенок кишечника. Гидрогелевые шарики при попадании в желудочно-кишечный тракт разбухают в объеме до 10 раз и вызывают кишечную непроходимость. В этих случаях необходимо хирургическое вмешательство, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Заведующая отделением эндоскопии детской клинической больницы имени Башляевой Анастасия Кошурникова рассказала о симптомах, указывающих на то, что ребенок проглотил какой-то предмет. В этом случае у него возникнут слюноотделение и боль в грудной клетке. Если инородное тело уже попало в желудок, то боль может проявиться на вторые или третьи сутки.
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