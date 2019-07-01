Московский урбанистический форум посетят представители 33 стран

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) ожидается не менее семи тысяч участников из 33 стран мира. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Всего, как мы ожидаем, в мероприятиях деловой программы МУФа примут участие не менее семи тысяч человек и еще более 200 тысяч москвичей и гостей столицы посетят мероприятия Фестиваля городских сообществ, традиционно проводимого в рамках форума, — сказал он.

Приезд в Москву подтвердили 113 иностранных спикеров из 26 стран и около 120 российских спикеров. Также планируется, что форум посетят 22 официальные иностранные делегации из 20 стран, шесть из них возглавят мэры городов. Кроме того, на форум приедут 14 российских делегаций с участием глав регионов и мэров российских городов.

В рамках форума в этом году представят доклад, подготовленный к конгрессу Urban Health, где сопоставлены успехи 11 самых крупных мегаполисов Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— В ходе Московского урбанистического форума — 2019 пройдут несколько крупных мероприятий: Международный конгресс Urban Health, посвященный тематике городского здоровья, который пройдет 4–5 июля на площадке концертного зала «Зарядье», и форум «Мой район», который пройдет в «Гостином дворе». Лучшие реализованные и реализуемые проекты будут представлены на выставке в «Манеже», — добавил Сергей Левкин.

В рамках форума в этом году представят доклад, подготовленный к конгрессу Urban Health, где сопоставлены успехи 11 самых крупных мегаполисов. А в пленарных заседаниях Московского урбанистического форума примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и другие руководители столичных ведомств.

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