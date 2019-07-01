Центробанк изменил правила выдачи микрозаймов в России
• 10:36 • 1 июля 2019
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Самым существенным нововведением станет внедрение показателя долговой нагрузки в целях предотвращения роста закредитованности населения
Фото: https://pixabay.com/ru
В понедельник, 1 июля, в силу вступают новые правила выдачи микрокредитов. Нововведения были разработаны Банком России.
Так, ежедневная процентная ставка ограничивается одним процентом. Это отразится на микрофинансовых организациях (МФО). При этом займы до зарплаты перестанут быть рентабельными.
Помимо прочего, в регулировании деятельности МФО самым существенным станет внедрение показателя долговой нагрузки в целях предотвращения роста закредитованности населения. Это приведет к снижению максимального размера выплат, который кредиторы могут потребовать с заемщика, до двукратного от суммы займа. Об этом пишет РБК.
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