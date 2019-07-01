Создавать одежду и виртуальные миры научат участников «Дня без турникетов» 

Участники акции «День без турникетов», которая пройдет с 4 по 6 июля, смогут заглянуть в киноаппаратную, научатся анимировать изображения и откроют секреты старинной техники ткачества. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В этот раз акция посвящена креативным индустриям. Участники познакомятся с методами разработки творческих и инновационных решений и их применения на практике.

— Творческие навыки сегодня играют важную роль в нашей жизни. Они позволяют нам принимать нестандартные решения и искать новые пути развития. Сегодня в Москве создана уникальная среда для развития человеческого капитала, которая включает в себя все спектры профессиональной деятельности. Именно поэтому первая летняя акция посвящена креативным площадкам, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Бренд дизайнерской одежды ручной работы познакомит с особенностями работы с натуральными тканями Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В кинотеатре «Звезда» можно побывать в киноаппаратной и узнать секреты работы с пленкой и то, каким будет кинотеатр будущего. Тем же, кому интересны современные креативные технологии, покажут инфраструктуру для анимирования объемных предметов и создания виртуальных миров. Созданные картины можно забрать на память в виде фото или видеоролика.

— Участники акции также смогут посетить экскурсию в Московский театр теней. Посетителям будет предоставлена возможность попасть в закулисье, изучить работу светового и звукового цеха, а также побывать в мастерских, где создаются декорации и куклы для спектакля. Также в программе запланирован мастер-класс по вырезанию теневых фигур, — добавляется в сообщении пресс-службы.

Кроме того, бренд дизайнерской одежды ручной работы познакомит с особенностями работы с натуральными тканями. Основатель бренда Ляйсан Юмагузина расскажет о старинной технике икат — изготовлении узоров и символов на тканях. А специалисты художественной студии расскажут о разработке уникальных программ по обучению рисованию в разных техниках. Посетители получат сертификаты для прохождения мастер-класса по акварели.

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