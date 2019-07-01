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Диктатура обывателей

Никита Миронов
• 11:18 • 1 июля 2019
Либерализм мертв? Ничего подобного! Он живее всех живых и даст нам наплакаться.

Что такое либерализм? Это общественная идея, согласно которой главное — это права и свободы личности. Не государства, не общества, а именно личности. Очень «хорошая» идея. Либерализм расцвел после Второй мировой, когда два тоталитарных монстра — СССР и гитлеровская Германия — схлестнулись так, что вся планета задрожала. Похоронив десятки миллионов человек, страны Запада решили: не нужны нам ТАКИЕ государства. Нужны добрые, защищающие личность, а не превращающие ее в механизм для убийства. Отлично. Но... Что это за личность такая? Ради которой теперь Земля вертится? А это обыватель. И цели его просты — есть, пить, совокупляться.

Тяжело, как предки, работать он не хочет — лень. Воевать не хочет — страшно. Размножаться — тоже не очень: дети снижают уровень потребления. Плюс этот обыватель, как правило, идиот. Он за экологию, но чтоб ездить на машине. За мир во всем мире, но чтоб он как-то сам собой возник. Без войн со злыми парнями. Обыватель не любит мигрантов, но хочет, чтобы улицы были чисты и унитаз не протекал. Что в итоге? Наша планета имеет колоссальные экологические проблемы, «цивилизованные» народы не особо размножаются и вымирают, а их место занимают мигранты. А тут еще и радикальный ислам начал войну. И кто в ней победит — ясно. Тот, кто хочет и может воевать. Тот, кто воюет, не считаясь с потерями. Под натиском варваров рухнул Рим. Рухнет и либеральная цивилизация, ибо все в этом мире повторяется. Проблема в другом.

Даже в США поняли, что либерализм опасен, и выбрали дикого консерватора Трампа Фото: Twitter Дональда Трампа https://twitter.com/realDonaldTrump/

Планета наша, на самом деле, очень маленькая. А народу на Земле все больше и больше. Гибель белой либеральной цивилизации отразится и на нас. Потому что на Западе скоро обоснуются очень агрессивные варвары. Все, что мы можем сделать, — отгребать от либеральной идеи как можно дальше. Потому что она — конечная остановка. Если права личности выше прав общества, самого общества скоро не будет. Это конец. Это приехали. Но в России, к сожалению, до сих пор есть те, кто считает, что нужно бежать за гибнущей Европой. Вот ведь глупцы.

Даже в США — самой сильной стране мира — поняли, что либерализм опасен, и выбрали дикого консерватора Трампа — бравого поджигателя войны и борца с нелегальной миграцией. А мы все еще прислушиваемся к трясущейся фрау Меркель и любуемся костюмами потерявшегося мальчика Макрона. Вожди либеральной цивилизации превратились в ходячий анекдот, но других у цивилизации обывателей и быть не может. Если мы как народ хотим погибнуть — давайте ползти за ними. Если нет — скорее идти в обратную сторону.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Крах либерализма» вырвали из контекста

Колонка политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова:  

Слова про «крах либерализма» — ответ на вопрос журналиста, данный в рамках масштабного интервью. И они явно вырваны из контекста. Путин говорил совершенно не о том, что пытаются сейчас все осуждать. Он говорил о том, как несправедливо используют всякие инструменты либеральной демократии, либеральной экономики, как пытаются переворачивать эти смыслы. Большего либерального политика по своему духу и по своей сути, чем сам президент России Владимир Путин, в мире не существует(далее…)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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