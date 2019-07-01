«Крах либерализма» вырвали из контекста

Слова про «крах либерализма» – ответ на вопрос журналиста, данный в рамках масштабного интервью. И они явно вырваны из контекста.

Путин говорил совершенно не о том, что пытаются сейчас все осуждать. Он говорил о том, как несправедливо используют всякие инструменты либеральной демократии, либеральной экономики, как пытаются переворачивать эти смыслы.

Большего либерального политика по своему духу и по своей сути, чем сам президент России Владимир Путин, в мире не существует. Просто у нас слово «либерал» имеет совершенно другое значение. Смысл этого слова искажен вот этими необольшевиками, которые почему-то называют себя либералами и используют присущую им риторику. Либералы – мы с вами. Мы за свободу, мы за справедливость, мы за настоящие истинные ценности. И Владимир Путин в этом смысле наиболее последовательный политик в мире.

Большего либерального политика по своему духу и по своей сути, чем сам президент России Владимир Путин, в мире не существует Фото: Официальный сайт Кремля

Что же он имел в виду в своей речи? Он говорил о том, то институции либеральной демократии сегодня искажены и не соответствуют целям, задачам и ожиданиям большинства людей. Вот в чем дело. И с этим нужно что-то делать. А в сегодняшнем шумном хайпе вокруг этого ответа журналистам обсуждение этой фразы придало обратный смысл ее сути. Это преподносят как выступление против либерализма. Но это по сути своей не так.

Посмотрите, как конструктивно, как качественно проходит саммит G20. Все внимание приковано не столько к заявленной повестке, сколько к общению президентов США, России и Китая. По очереди, двойные встречи, громкие заявления. Мы с вами являемся свидетелями формирования многополярного мира. Прекрасные встречи с президентом Франции, даже с Терезой Мэй, которая с британской чопорностью выдвинула губу, но, тем не менее, пожала руку Путину. Ситуация принципиально меняется. Мировая общественность устала от тотальной русофобии, от этого антироссийского дискурса. Не будем уже говорить о потерянном времени и сотнях миллиардов. Об этом Путин и говорил, отвечая на вопросы журналиста. Нужно честно признать, что двойные и даже тройные стандарты в принципах реализации либеральной демократии явно не соответствуют сегодняшнему дню.

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