Постоялицу пятизвездочного отеля в Москве обокрали на 780 тысяч рублей
В центре столицы постоялицу отеля обокрали почти на 800 тысяч рублей. О происшествии «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Пострадавшая — 30-летняя гражданка, остановившаяся в пятизвездочном отеле «Балчуг Кемпински» на улице Балчуг, дом № 1 — обратилась в полицию в воскресенье, 30 июня. По версии следствия, неизвестный, используя магнитный ключ от ее номера, проник в апартаменты и украл ювелирные украшения. Сумма ущерба достигла 780 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Удалось выяснить, что в день преступления в номер потерпевшей заходила 24-летняя уборщица. Сотрудники правопорядка продолжают вести расследование.
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