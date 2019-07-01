Московский зоопарк запустил прямой эфир из вольера панд
Московский зоопарк запустил прямой эфир из вольеров китайских панд Жуи и Диндин. В зоосаде установили восемь камер видеонаблюдения, которые будут работать в круглосуточном режиме.
Все желающие смогут наблюдать процесс кормления панд, а также игры и тренинги животных с персоналом. Трансляция доступна в специальном разделе на официальном сайте Московского зоопарка.
Напомним, что китайские панды Жуи и Диндин стали обитателями Московского зоопарка 5 июня. Они живут в разных вольерах, так как по своей природе они являются одиночками. Навестить животных можно без предварительной регистрации с 8:00 до 10:00 в павильоне «Фауна Китая». Пандам регулярно предоставляют массаж и регулярный осмотр стоматолога.
Ранее стало известно, что пони-клуб Московского зоопарка закрылся для посетителей 1 июля. В связи с этим юных горожан пригласили поучаствовать в образовательных мероприятиях.
Читайте также: Птенцы южноафриканских пингвинов научились выпрыгивать из воды на берег