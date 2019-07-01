Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле
На официальной странице форума поклонников Аллы Пугачевой в социальной сети «Инстаграм» появился новый пост с видеозаписью. На ней Примадонна едет по перрону на автомобиле с личным водителем и, выйдя из машины, отправляется в вагон поезда.
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Posted @withrepost • @vikivesennya Проводили в Юрмалу #аллапугачева #пугачеваюрмала #пугачева #allapugacheva
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)
Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Примадонна путешествует в персональном вагоне поезда. В нем есть все условия для комфорта: двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и другие удобства.
Пугачева предпочитает поезда в связи со своей аэрофобией, которая развилась у нее в последние годы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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