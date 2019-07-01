Помощница Петросяна прокомментировала слухи о романе с Виторганом
Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи вокруг ее романа с актером Максимом Виторганом.
Сначала Брухунова раскритиковала театральную постановку режиссера Константина Богомолова. Напомним, что последний состоит в отношениях с телеведущей Ксенией Собчак. В связи с этим в Сети стали распространяться слухи о романе между Брухуновой и Виторганом, который с помощью своей новой пассии «пытается отомстить» бывшей жене.
Реакция помощницы Петросяна на слухи последовала незамедлительно.
— Я даже не знаю, как реагировать на это. Что творится в этом мире? Так выглядит мракобесие! Остановите Землю, я сойду, — написала Брухунова в своем Instagram-аккаунте.
Ранее сообщалось, что подруга Татьяны Брухуновой поделилась некоторыми подробностями ее личной жизни до встречи с Евгением Петросяном.
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