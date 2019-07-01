Соратник Зеленского предложил сделать русский язык региональным в Донбассе
Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан допустил, что русский язык мог бы стать региональным языком на территории Донбасса.
Он добавил, что для этого необходимо выполнить одно условие.
— Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины, — пояснил чиновник в интервью «РБК-Украина».
Стоит отметить, что Богдан высказался против введения русского языка как второго государственного на Украине.
Напомним, что в середине мая 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который частично вступит в силу 16 июля.
Проектом подразумевается использование органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания исключительно украинского языка. Это фактически отрицает всякое применение русского языка, на котором говорит множество украинцев.
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