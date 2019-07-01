Глава администрации Зеленского рассказал о ненадежности украинских депутатов
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан сделал предположение, что примерно 40 процентов депутатов от «Слуги народа» могут провалить свою миссию и не оправдать ожидания партии.
— Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, потому берем тех людей, которых находим. Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наших надежд. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook, — возмутился чиновник в интервью «РБК-Украина».
Начальник офиса украинского лидера полагает, что партия может рассчитывать на 50-60 процентов «идеологически верных» людей, представляющих свою фракцию в парламенте. Остальные, по мнению Богдана, по прошествии времени увязнут в коррупции и будут продвигать уже интересы других людей в Раде.
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