Врачи выяснили, какое заболевание способно вызывать образование рака
Норвежские ученые выяснили, что те, кто болеет рассеянным склерозом, попадают в число людей с повышенным риском развития рака.
Самыми уязвимыми у таких пациентов являются органы дыхания, мочевыделительная система и центральная нервная система.
В процессе исследования, в котором участвовали более 40 тысяч пациентов, выяснилось, что у людей, страдающих рассеянным склерозом, риск онкологических заболеваний органов дыхания выше, чем у других, на 66 процентов, центральной нервной системы — на 52 процента, мочевыводящих путей — на 51 процент.
Врачи подчеркнули, что исследование показало необходимость врачам и пациентам быть информированными о рисках, которые появляются в зависимости от того или иного состояния здоровья. Это способно сделать диагностику и терапию рака более эффективной, пишет «Российская газета».
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