Онкологи рассказали, как выявить рак на ранней стадии
Врачи-онкологи перечислили анализы, которые необходимо регулярно сдавать, чтобы выявить онкологические заболевания.
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал, что в рамках общей диспансеризации необходимо обязательно проходить самые простые обследования, такие как УЗИ брюшной полости и малого таза и фиброгастроскопию.
Женщины должны посещать маммолога, а людям старше 45 лет нужна колоноскопия.
Врач-онколог Даниил Щепеляев дополняет этот список. По его мнению, также стоит проводить низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, либо крупнофокусную цифровую флюорографию. В отличие от обычной флюорографии, такие обследования позволяют выявить любые образования в грудной клетке, пишет URA.RU.
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