Юные садовники посадят «Детскую грядку» в «День Помидорки»
В Ботаническом саду МГУ 5 июля состоится «День Помидорки». Об этом сообщили в пресс-службе «Аптекарского огорода».
В рамках праздника запланировано множество мероприятий для взрослых и детей. Посетителям покажут мастер-класс по приготовлению блюд из томата. Юные садовники посадят «Детскую грядку», на которой будут расти итальянские сорта томатов San Morzano. На протяжении двух месяцев дети смогут ухаживать за своими саженцами.
По мере созревания овощей специалисты Ботанического сада будут открывать грядки для посетителей, чтобы все желающие смогли попробовать их на вкус. Также на выставке представят эксклюзивные сорта томатов, которые предоставила селекционер Любовь Мязина.
Церемония открытия начнется 5 июля в 11:00.
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