Рыбак из Сиднея опубликовал фото пугающего улова

Житель Сиднея, который является опытным рыбаком, выложил в своей группе в «Фейсбуке» фото неизвестного морского животного. Он поинтересовался у пользователей социальной сети, что это за существо и как оно называется.

— Понятия не имею, что это за зверь. У вас есть предположения? — спросил рыбак по имени Джейсон, сопроводив пост снимком. На фотографии запечатлена рыба с полупрозрачной кожей и крупной пастью.

У комментаторов поста появилось множество предположений, которые они поспешили «озвучить».

— На 100 процентов, нет никаких сомнений, именно так я чувствовал себя в прошлое воскресенье утром после масштабной вечеринки, — написал Стив Бейкер.

К слову, многие пользователи шутили и сравнивали существо со своим знакомыми и близкими: сестрой, матерью девушки и так далее.

Тем не менее под постом оказались и серьезные заявления профессиональных рыбаков. Они определили вид рыбы как Haplophryne mollis. Такую же рыбу в 2016 году поймал российский моряк Роман Федорцов. В своем «Твиттере» он поделился фотографией с необычным уловом, сообщает Lenta.ru.

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