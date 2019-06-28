«Все равно будут держать»: владельцы диких зверей оценили запрет на их содержание дома

Правительство утвердило перечень животных, которых россияне не смогут содержать дома. Туда вошли представители фауны, несущие потенциальную опасность для людей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с владельцами экзотических животных, которые попали в стоп-лист правительства, об особенностях их содержания и отношении к этому закону.

Владелец неофициального приюта экзотических животных, где живет 13 зверей, в частности львы и леопарды, Елена Княгиничева рассказала, что у нее содержатся животные, которые попали к ней в результате очень сложных ситуаций в их жизни. Большинство этих зверей нездоровы и требуют лечения, внимания и постоянного наблюдения.



— Содержание этих животных налагает определенную ответственность. Ведь хищники по-настоящему опасны. И они должны содержаться не просто в клетках и уж тем более не в квартире. Это должны быть профессиональные вольеры, которые соответствуют всем правилам безопасности для окружающих людей и для комфортного проживания зверей, — сказала Княгиничева.

По ее словам, вольер должен иметь как внутреннее, так и уличное помещение, где животное сможет гулять и бегать. То есть вольер должен быть сделан по принципу тех, что мы видим в зоопарках. Тогда звери смогут прожить в два раза дольше, чем на природе. В дикой среде это невозможно по многим причинам, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

— На данный момент у меня живут три льва, два из которых мне переданы Департаментом природопользования. Они ранее были конфискованы у других людей. У меня живут три гепарда и тигр, который попал ко мне в возрасте двух лет совершенно больной после рахита. Сейчас он живет у меня три года и хорошо себя чувствует. У меня живет ягуар на трех лапах. Лапа была у него откушена в цирке шапито. Теперь же, живя у меня, он прыгает и бегает. У меня живут два леопарда, которых также конфисковал у других людей департамент. И еще две пантеры: одна из цирка шапито и другая тоже попала ко мне не в лучшей ситуации в ее жизни. И два обычных леопарда. Всего 13 животных, — уточнила Елена Княгиничева.

У каждого из животных есть свой вольер, располагающийся на территории в один гектар. Еду для них собирают «всем миром», государство в этом не помогает, заявила владелец приюта. Говоря об опасности, она подчеркнула, что все эти животные ведут себя абсолютно по-разному. Гепарды, к примеру, совсем ручные и по своей природе похожи поведением на собак. Ко львам же в вольер заходить смертельно опасно.

Львенка можно купить на черном рынке за 100–200 тысяч рублей, что чуть дороже породистой собаки Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Нельзя заводить таких животных как игрушки, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы». Она надеется, что закон поможет бороться с этой практикой. По ее словам, огромное количество животных отказных: их берут маленькими, чтобы поиграть, а через два месяца не знают, что с ними делать. Предлагают в зоопарки, ветклиники, пробуют усыпить.

— Я этих историй знаю огромное множество, мне самой звонят с просьбой взять львенка. Но моя территория не резиновая, это не сафари-парк и возможности ограничены. Но эта проблема существует из-за большого черного рынка. Такие звери относительно недорого стоят. Львенка можно купить за 100–200 тысяч рублей. Это чуть дороже породистой собаки. Поэтому я поддерживаю этот закон и надеюсь, что он наведет хоть какой-то порядок, — резюмировала Княгиничева.

В свою очередь, владелец нильского крокодила Николай Чертов заявил, что не видит никаких проблем в плане содержания этого животного, и уверен, что опасности от него тоже никакой.

— За бочок не укусит. Рептилия нападает, когда боится чего-либо или когда очень голодная. У нас за шесть лет ни разу не было попыток со стороны животного нас атаковать. Террариум четыре с половиной на шесть метров с фильтрами, регулярно меняется вода. Кормим говядиной два раза в неделю и иногда живой рыбкой. У нас нильский крокодил размером 2 метра 45 сантиметров. У меня есть знакомые, которые держат экзотических зверей, и у них тоже все хорошо, — подчеркнул Чертов.

По его мнению, в этом законе смысла нет, так как те, кто захочет держать таких животных, все равно будут это делать, просто не афишировать, и на этих людей это постановление не повлияет.

СПРАВКА

В перечне запрещенных к содержанию диких зверей сгруппированы представители фауны 33 отрядов и подотрядов, объединенные в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы. Среди них оказались, в частности, кобры, крокодилы, ядовитые лягушки, скорпионы, все виды тарантулов, приматы, тигры, волки, львы, медведи, пингвины, совы и некоторые виды страусов.

Уточняется, что животное, приобретенное до 1 января 2020 года, может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти питомца.

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