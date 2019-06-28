Эксперты рассказали, что делать при атаке ядовитых пауков и змей

Недавно на московскую пенсионерку и ее сына напал ядовитый паук каракурт из рода черных вдов. Членистоногое размером 1,5 сантиметра атаковало людей прямо в их квартире на западе столицы. В связи с аномальной жарой эти опасные существа начали проявлять активность.

Еще одной проблемой стали ядовитые змеи. Так, недавно в центре столицы на мужчину напала рептилия. Благо, его удалось спасти, но паника, возникшая после этих происшествий среди горожан, не стихает. Почему российская столица превращается в экзотический зоопарк, и какие меры стоит предпринимать, если вас укусил ядовитый паук или змея, выясняла «Вечерняя Москва».

Каракурт или вдова степная является видом членистоногих, принадлежащих к роду черных вдов. Отличительным признаком самок данного вида является наличие тринадцати красных, иногда с белой каймой, точек или пятен на верхней поверхности брюшка.

Их ареалом обитания являются пустынные зоны Казахстана, страны Средней Азии, Иран, Афганистан и страны Северной Африки. Также их присутствие было замечено в Ростовской, Волгоградской областях, в степном Крыму и Севастополе.

В жару степные вдовы могут мигрировать на север, например, в Подмосковье. Однако в наших широтах они могут жить лишь до наступления зимы. По словам энтомолога Дмитрия Рубцова, идеальными условиями для каракурта являются жаркое лето и теплая осень. Они селятся в сараях и других дворовых сооружениях. Во время длительных ливневых дождей каракурты могут проникать в дома людей.

– Укус самки каракурта представляет смертельную опасность для человека, - говорит специалист. – От ее атаки гибнут даже такие крупные животные, как верблюд и лошадь. Обусловлено это наличием у данного вида паукообразных ядопродуцирующего аппарата. Ядовитые железы расположены в головогруди. Тонкие протоки соединяют их с подвижными коготками верхних челюстей. Железы имеют специальную мышечную оболочку, коорая во время атаки резко сокращается, и яд мгновенно впрыскивается в тело жертвы. Самец каракурта, который обладает гораздо менее внушительными размерами, не в состоянии прокусить кожу человека.

Надежно защититься от опасного яда каракурта можно, придерживаясь ряда простых правил во время отдыха или работы на природе. Специалист рекомендует выбирать для отдыха ровные участки земли без камней, большого числа нор грызунов и скоплений сухой растительности.

Во время палаточного отдыха необходимо складывать одежду и обувь внутри палатки, а, проснувшись, тщательно осматривать вещи перед тем, как надеть. Перед сном также внимательно надо обследвоать кровать или спальный мешок. При отсутствии палатки ни в коем случае нельзя спать в степи на голой земле. Нельзя также ходить босиком в местах вероятного пребывания каракуртов.

Если вы наткнулись на каракурта, ни в коем случае не трогайте его, говорит эксперт. Он отмечает, что момент укуса каракурта можно сравнить с уколом булавкой. Потерпевший может даже не почувствовать его сразу. Однако уже через 10-15 минут на месте укуса возникает жгучая боль. Она быстро распространяется по всему телу, отдает в суставы рук и ног, лопатки, живот, поясницу. Весьма болезненные ощущения появляются и в лимфатических узлах. Боль имеет острый схваткообразный характер, достигает своего максимума через 1-2 часа после укуса и может сохраняться до нескольких суток.

Признаки местной реакции: слабый отек, небольшое покраснение, уменьшение чувствительности в месте укуса. Укус каракурта сопровождается очень быстрым развитием общих явлений отравления, к которым относится: сильная слабость и болезненные ощущения в ногах уже через несколько минут после укуса, психомоторное возбуждение (крики, стоны, метание из стороны в сторону), чувство страха, галлюцинации, судороги, спазмы мышц. Дальнейшее развитие событий зависит от токсичности яда и состояния организма пострадавшего. В тяжелых случаях симптоматика дополняется одышкой, нарушением ритма дыхания, гипер-, а затем гипотонией, поражением почек. Пострадавшие могут выздоравливать в течение 7-10 дней, на 3-4 день может подняться температура до 38,5-39 С и появиться сыпь. Укус каракурта приводит к летальному исходу достаточно редко, хотя подобные случаи время от времени регистрируются.

Для лечения отравления ядом каракурта применяют особую антитоксическую сыворотку. Поэтому пострадавшего следует как можно быстрее доставить в медицинское учреждение. Однако по дороге в медучреждение или в ожидании врача укушенному можно и нужно оказать первую помощь, которая заключается в следующем: прежде всего, следует высосать яд из ранки, предварительно убедившись в отсутствии ранок, стоматита, кариеса, гингивита, пародонтита и других заболеваний ротовой полости.

После завершения процедуры высасывания необходимо тщательно прополоскать рот водой. Высасывание эффективно только в первые 5-10 минут, потом это уже бесполезно. Если укушена рука или нога, ее следует максимально обездвижить. Также необходимо свести к минимуму движение самого потерпевшего. Для выведения яда из организма рекомендуется обеспечить укушенного горячим питьем, но малыми дозами. При ознобе, ощущении холода и напряжении мышц допускается согревание конечностей. Для уменьшения боли, на место укуса можно наложить холодный компресс. Также можно воспользоваться любым болеутоляющим препаратом.

Что касается змей, то стоит напомнить, что в средней полосе России обитают в основном ужи, которые никакой опасности для человека не несут.

— Гадюк, которых все так боятся, можно встретить в Подмосковье, Тверской и Тульской областях, — рассказал корреспонденту «Вечегней Москвы» ветеринар-герпетолог Олег Шумаков. Москва же, по его словам, является ареалом обитания ужей.

Эксперт призывает жителей и гостей города, которые выезжают на природу, не уничтожать пресмыкающихся при встрече, чтобы не нанести урон экосистеме столицы. Он отмечает, что сама змея никогда не приблизится к человеку, опасаясь за свою жизнь. Это сам человек, как правило, того не замечая, входит в «зону владения» змеи.

— Например, во время пикника, перед тем, как сесть на траву или бревно, необходимо пошуметь, пошерстить рукой или постучать палкой, — говорит Шумаков. — Эти действия отпугнут рептилию. Обычно они уползают, услышав стук, шаги или голоса. Также стоит помнить, что змея никогда не нападает первой. Она проявляет агрессию только в случае опасности.

В случае, как и с ядовитым пауком, во время атаки змеи запрещено ловить и убивать рептилию. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут: он не препятствует распространению яда, зато может вызвать омертвение конечностей и гангрену. Запрещено пить алкоголь: он ускоряет распространение токсина с кровью по всему телу. Не рекомендуется делать надрезы: они бесполезны. Запрещено прижигать место укуса. При контакте со змеей яд проникает глубоко под кожу, и прижигание не способно его разрушить.

Как говорится в памятке, размещенной на официальном портале Минздрава РФ, в случае укуса пресмыкающегося пострадавшему необходимо предоставить срочную медицинскую помощь. Зону укуса необходимо обработать раствором марганцовки. Затем укушенному обязательно нужно принять антигистаминный препарат и срочно отправиться в ближайшее медицинское учреждение, где ему введут противозмеиную сыворотку.

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