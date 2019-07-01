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Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян не готовы к крупным покупкам

Евгения Звощик
• 13:31 • 1 июля 2019
Треть опрошенных заявили, что деньги из банков лучше забрать
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Треть опрошенных заявили, что деньги из банков лучше забрать
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, 58 процентов россиян скептически относятся к совершению крупных покупок. При этом положительно их оценивает каждый четвертый человек — 25 процентов.

Согласно опросу, жители России стали менее позитивны в вопросе кредитования. Так, 74 процента опрошенных не считают возможным в данный момент рассматривать вопрос о получении крупных займов. Другого мнения придерживается только каждый десятый человек. При этом отмечается, что индекс кредитного доверия вырос с января на 2 п.п. и составляет 26 п.п.

Кроме того, исследование показало, что россияне не поменяли свое отношение к банкам — создать вклад на счет в банке считают правильным только 46 процентов респондентов. Треть опрошенных заявили, что деньги из банков лучше забрать.

Также увеличилось количество человек, ориентированных на сберегательное поведение — теперь их 68 процентов. Эта группа людей считают, что стоит сократить повседневные расходы ради будущего. Другого мнения придерживаются 22 процента граждан. Они считают, что стоит быстрее потратить зарплату или пенсию.

Напомним, ранее специалисты сообщили о рекордном росте средней суммы потребительского кредита в России.

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