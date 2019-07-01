Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
• 14:15 • 1 июля 2019
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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями 6 мая
Фото: Официальный Instagram Меган Маркл и принца Гарри (https://www.instagram.com/sussexroyal)
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи. Торжественное событие произойдет через два месяца после рождения малыша — 6 июля.
На крещение приглашены только самые близкие. Оно пройдет в часовне Святого Георга. Крестными мамами малыша станут теннисистка Серена Уильямс и подруга Маркл из канадского Торонто Джессика Малруни. На роль крестных отцов приглашены наставник принца Гарри Марк Дайер и близкий друг пары Маркус Андерсон.
Сообщается, что королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать на мероприятии, передает argumenti.ru.
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