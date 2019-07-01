Киноусадьба и бабенская игрушка: какие тайны хранит в себе Новая Москва

Новые территории добавились к столице семь лет назад — 1 июля 2012 года — Москва стала больше на 1,5 тысячи квадратных метров. Специально к этой дате официальный сайт мэра Москвы подготовил материал об интересных фактах, раскрывающих Троицкий и Новомосковский округа еще глубже.

Бабенская игрушка

Во второй половине XIX века в поселение Вороновское, деревня Бабенки, зародился Бабенский игрушечный промысел — памятник культуры, часть золотого игрушечного фонда и достояние России.

— В 1879 году земские статистики насчитали в Вороновской и Красно-Пахорской волостях 111 человек, занимавшихся производством токарных игрушек, а к 1899 году мастеров стало втрое больше — 347, — сообщается на сайте.

Сразу 40 окрестных сел и деревень «охватил» кустарный промысел. Точили пасхальные яйца, погремки, чашки, грибы, бирюльки и другое.

Сразу 40 окрестных сел и деревень «охватил» кустарный промысел Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Усадьба в Рязановском

Своим названием самая известная усадьба в ТиНАО обязана поэту Александру Пушкину. По легенде, он назвал липовую аллею, ведущую вглубь усадебного парка, где любил гулять, «русским Парнасом». А потом так назвали и всю усадьбу Вяземских — Шереметевых. И сегодня ее название звучит именно так — Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас».

Киноусадьба

В ТиНАО есть усадьба, которая принадлежала ученому графу Алексею Мусину-Пушкину.

Усадьба «Валуево» расположена в Филимонковском, где с 1960 года находится клинический санаторий, запомнившийся многим киноманам по известным советским фильмам. Там снимали такие фильмы, как «Гусарская баллада», «Война и мир», «Табор уходит в небо» и другие.

Картина «Мой ласковый и нежный зверь» почти полностью была отснята в той области. Говорят, что Олег Янковский так подружился с валуевцами, что приезжал к ним в гости даже после того, как съемки закончились, за парным молоком.

Картина «Мой ласковый и нежный зверь» почти полностью была отснята в той области Фото: Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Кинематографисты облюбовали усадьбу потому, что она хорошо сохранилась, была уникальной и в то же время не такой узнаваемой, как, к примеру, «Архангельское» или «Останкино».

Кстати, на территории экспериментального кольца в Щербинке находится деревянный вокзал — «Кошкин дом». Именно в нем происходит часть действия кино «Generation П», экранизации книги Виктора Пелевина.

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