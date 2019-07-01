Сергей Собянин: 10 медучреждений построят в Новой Москве до 2022 года

• 13:05 • 1 июля 2019
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Появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
До 2022 года планируется строительство десяти медицинских учреждений для детей и взрослых в Троицком и Новомосковском округах. Об этом в понедельник, 1 июля, на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— До 2022 года построим там 10 медучреждений для детей и взрослых. Появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, — написал мэр.
Он добавил, что также в Новой Москве появятся три подстанции скорой помощи.
— Крупнейший проект — больница из 9 корпусов в Коммунарке. В четырех уже идут отделочные работы, поставляется оборудование, — отметил Собянин.
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