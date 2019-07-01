Сергей Собянин: Московские поликлиники внедряют современные стандарты комфорта

В понедельник, 1 июля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новых стандартах комфорта в городских поликлиниках. Он сообщил, что уже месяц в тестовом режиме работает новая услуга — рассылка результатов анализов на электронную почту.

— Пока не всех, но в будущем их перечень будет расширяться, — написал Сергей Собянин. — Чтобы воспользоваться этой услугой, выберите «Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте» в подразделе «Здоровье» раздела «Услуги» на портале mos.ru. Если речь идет о ребенке младше 15 лет, то подписку должны оформить его родители.

По словам мэра, сервис уже стал востребованным: за несколько недель на получение анализов подписались 44 тысячи москвичей. Отправлено более 35 тысяч результатов.

А у Департамента здравоохранения появился еще один стимул расширять цифровые услуги для москвичей.

На очереди следующие полезные сервисы. Каждый из них Сергей Собянин описал на своей странице в персональном блоге:

1. Мы внедряем в стационарах Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Постепенно врачи городских больниц начнут подгружать в нее выписные эпикризы. Информация о стационарном лечении пациентов станет доступной врачам амбулаторного звена. А специальные программы подскажут, каких пациентов после выписки из больницы следует взять под наблюдение и пригласить в поликлинику для дальнейшего лечения и реабилитации.

2. Мы завершаем оцифровку карт детских профилактических прививок, что позволит формировать индивидуальные планы вакцинации и информировать родителей о том, что пора сделать ту или иную прививку.

3. И, наконец, в планах открыть пациентам доступ к электронной медицинской карте. Тогда все сведения о собственном здоровье, включая результаты проведенных исследований и рекомендации врачей, будут всегда у вас под рукой. Более того, пациенты смогут сами подгружать в электронную карту через личный кабинет на портале mos.ru некоторые сведения, например, результаты измерения артериального давления или данные с носимых устройств. Информация будет доступна врачам в электронной медицинской карте.

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