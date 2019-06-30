Более 30 тысяч человек прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва»

Услуги приходят туда, где это удобно москвичам. Именно с таким девизом стартовал проект «Здоровая Москва». И результаты первого месяца впечатляют. Видно, что горожанам действительно комфортно проходить обследования в парках.

— У многих не хватает времени, чтобы пройти диспансеризацию, а летний тест здоровья — отличная возможность проверить свое здоровье, и сделать это можно в удобное время и в комфортной обстановке, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Москвичка Евгения Мещерская живет недалеко от станции метро «Домодедовская». В выходные она любит гулять в парке Музея-заповедника «Царицыно». Даже дождливая и холодная погода прошедшей субботы ее не смутила.

— Я решила, что пойду в парк, только не погулять, а проверить здоровье, — рассказала она, добавив, что очень довольна: всего за час прошла все основные обследования.

— Радует, что здесь каждому посетителю уделяется большое внимание, нет никакой спешки, как в поликлинике, — ответила девушка.

Желающих пройти диспансеризацию в павильоне в парке «Царицыно» даже в будние дни, по словам фельдшера поликлиники № 166 Андрея Войницкого, очень много. И плохая погода для тех, кто задумывается о своем здоровье, не помеха.

— Наш павильон уже посетили около тысячи человек, — рассказал он.

Такие павильоны здоровья есть в 46 столичных парках. Они работают каждый без выходных и перерывов на обед. Пациентов принимают врачи ближайших поликлиник.

В первую очередь они измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Затем проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление. Также в процедурном кабинете можно сдать экспресс-анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови. После сдачи анализов терапевт или врач общей практики рассказывает о факторах риска, если они есть, и о том, как вести здоровый образ жизни.

При необходимости медик может направить пациента на дополнительные обследования. Некоторые из них можно пройти там же, в парке. Например, в павильонах установлены аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф (для оценки состояния легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом) и другое оборудование для проведения исследований. Все эти процедуры проводятся бесплатно.

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