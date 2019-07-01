Летняя школа инклюзивных практик открылась в Пушкинском музее
Летняя школа инклюзивных практик открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Директор музея Марина Лошак на торжественной церемонии открытия рассказала, что в культурном учреждении работает отдел эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон», который занимается людьми с ограниченными возможностями здоровья.
В проекте поучаствуют специалисты из Иркутска, Тюмени, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова, Перми, Тулы, Санкт-Петербурга и других российских регионов. Детям оказывают помощь путем арт-терапии.
Проект создан с целью обмена опытом и расширения спектра инклюзивных программ в художественном музее. В 2019 году деятельность школы завершится 7 июля, сообщает ТАСС.
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