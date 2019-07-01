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Потребление

Итоги клубничного сезона: как купить ягоду и не пожалеть об этом

Олег Сыров
• 14:22 • 1 июля 2019
Специалисты категорически не рекомендуют покупать клубнику в местах несанкционированной торговли
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»
Специалисты категорически не рекомендуют покупать клубнику в местах несанкционированной торговли
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Далеко не всем известно, что ягоды, которые нам продают под видом клубники, на самом деле являются земляникой. Она бывает «садовая», «высокая», «европейская», а еще перекупочная, контрафактная, контрабандная. «Правильная» клубника дарит гурманам возможность насладиться богатыми вкусовыми оттенками, насыщает витамином С, полезными  кислотами и нутриентами. От «неправильной» случаются пищевые отравления, аллергические реакции, а также проколотые колеса, расправы в темных переулках и другие криминальные истории. Корреспондент «Вечерки» отправился в город — познакомиться с «нелегальными» продавцами и московскими реалиями.

Торговцы перегружают «контрафактную» ягоду Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Свое исследование я начал спонтанно. Мое внимание привлекли две старушки, стоявшие у выхода со станции метро «Пражская». Подчеркнуто по-дачному одетые: цветные панамки, холщовые блузы, юбки в горошек. На асфальте перед «дачницами» — пластиковые контейнеры с клубникой. Надпись на крышке гласила: «1 кг — 300 р.».

ВО САДУ ЛИ? В ОГОРОДЕ?

— Откуда ягодка? 

— С огорода! Сама растила! — ответила бабуля.

Клубника была необычно крупная для «деревенской». Смущали также ее количество и профессиональная расфасовка.

— У вас, наверное, огород большой?  

Невинный вопрос они проигнорировали, на лицах появилась тревога. Едва я отошел, бабули бодро схватили свои коробки и удалились прочь с товаром.

Из павильона рядом показался торговец.

— Клубнику попробуете? — протянул он для дегустации прекрасную спелую ягодку.

По-восточному улыбчивый и хитроватый Али оказался не прочь поболтать:

— Сколько стоит? Вот эта — сахар, а не ягода, триста! А вот эта — сто пятьдесят. Только я тебе, дорогой, по сто пятьдесят не предлагаю, я же вижу, что тебе надо по триста!

На вопрос о сбежавших старушках Али рассмеялся:

— Знаю я их! Конечно, знаю! Они каждый день у меня по сто пятьдесят покупают воронежскую. Потом берут здесь же контейнеры, к метро отойдут и продают в два раза дороже.

КЛУБНИЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Предприимчивых товарок уж след простыл, и я отправился обратно к станции. Очередная хозяйка ароматного товара клялась, что привезла его из Липецка. Потом запуталась в показаниях и стала твердить про Молдавию.

Выяснить правду оказалось проблематично. Никаких документов, подтверждающих происхождение клубники, разумеется, не было. Я решил узнать у своей приятельницы, которая много лет трудится в Роспотребнадзоре, что же все-таки творится.

— Какая Молдавия, я тебя умоляю! — хохотнула Лена. — Ты же сам понимаешь, что они спекулянтки! Это все точный расчет: люди после работы идут домой уставшие. Им не то что до рынка — до магазина лень идти. А тут прям на пути красуется свежая ягода.

ОРГАНИЗОВАННАЯ НЕЛЕГАЛКА

Навар у продавцов минимум сто процентов. Как оказалось, такие торговцы — не самое неприятное во всей этой истории.

— Хуже всего — это организованные перекупщики, — продолжила Елена. — Они по-крупному «затариваются» на МКАДе, у дальнобойщиков. Те рады скинуть портящуюся ягоду по дешевке. Крупные оптовики также избавляются от «неликвида» втихую.

Дальше начинается самое интересное: клубника попадает в руки организованной нелегальной сети. В ночь ее сортируют. К утру она уже на самодельных прилавках у метро. Это как раз либо просроченная продукция, либо контрафакт, ввезенный без разрешения. Качество товара подтвердить невозможно.

СЕКРЕТЫ СВЕЖЕСТИ

Срок хранения клубники всего 15 суток, но в реальности оказывается гораздо меньше. Он зависит от многих факторов: времени сбора, условий транспортировки и хранения, погодных условий во время продажи, перепадов температуры в холодильных камерах.

Например, если собрать ягоду в жару и поместить ее в машину охлаждающего типа, она гораздо быстрее испортится, потому что образуется конденсат. Продукт молниеносно начнет гнить на складе. Незаметные для обычного потребителя следы порчи предприниматели хорошо скрывают и стараются побыстрее сбыть товар. Так что, купив клубнику в переходе, не очаровывайтесь — до утра она, скорее всего, не доживет.

Каждый легальный продавец клубники должен иметь при себе документы, подтверждающие ее качество Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

— В любом случае, безопасность должна подтверждаться документами, — продолжила специалист Роспотребнадзора. — Но потребители редко успевают на бегу уточнить наличие сертификатов, изучить их. Приличные производители заказывают фитосанитарный сертификат в Роспотребнадзоре, хоть это и не обязательно. Запрашивают документы о том, что клубника выращена в экологически чистых условиях.

Как оказалось, существуют другие «клубничные» схемы. Например, с ягодой, которую везут из других стран — Турции, Греции, Сербии. Местные поставщики «бодяжат» российскую клубнику с импортной, чтобы удешевить стоимость на выходе.

— Словить крупных магнатов непросто, — подытожила Елена. — Попадаются обычно мелкие дельцы. До серьезных воротил добраться крайне нелегко.

ПОДПОЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

С «организованными» бабушками я столкнулся в этот же вечер, когда в полдвенадцатого проезжал на трамвае «Авиамоторную». От подземки в сторону «Серпа и молота» вдоль шоссе Энтузиастов двигался «караван» женщин с украденными в «Ашане» и «Пятерочке» тележками и пустыми ящиками из-под фруктов. Я решил выяснить, куда они направляются, и вернулся сюда на следующий день.

«Схрон» нелегальных продавцов клубники у метро «Авиамоторная» Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

«Бабушки» были на своих местах, продавали подгнившую клубнику. За ними присматривали серьезные мужчины, прогуливаясь поодаль. Я увидел охранника, который недобро на все это смотрел.

— Каждый вечер одно и то же, — вздыхая, рассказал Игорь. — Телеги туда-сюда. У них там во дворе свой склад. Ты только сейчас туда не ходи: засекут — могут и покалечить. Ты и так тут хорошо засветился.

Я все-таки пришел на место и познакомился с молодой мамочкой, которая тоже оказалась в курсе дел этой банды.

— Да вон они в «Газели» прячут, — сообщила Виктория, показывая в сторону видавшего виды автомобиля.

— Они на ночь туда свои телеги ставят с фруктами.

Спущенные колеса, грязные стекла — машина явно стояла тут давно. Такая вряд ли кого заинтересует — стоит себе и ладно.

В редакции мы решили попробовать внедрить в «клубничную» мафию своего человека. Коллега Наталия отправилась на переговоры — устроить бабушку на подработку. У метро «Измайловская» состоялось «собеседование». Продавщица — милого вида бабуля — сказала потенциальной работнице прийти в девять вечера. Контакты работодателя так и не дала, сколько ни просили.

— На нее хозяин посмотрит. Если понравится, даст работу. По деньгам — можно хорошо заработать, — со знанием дела заявила продавщица.

ЭКСПЕРТИЗА И СЕРТИФИКАЦИЯ

Параллельно мы обратились к руководству Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Московское объединение ветеринарии» с просьбой объяснить, какие документы у продавца могут гарантировать то, что клубника продается качественная, и подтвердить законность предложения. Елена Махновецкая, начальник ГБУ «Мосветобъединение», направила нас на Даниловский рынок, где находится государственная лаборатория санитарно-ветеринарной экспертизы. Заведующая Ирина Митина показала, как организован контроль продуктов.

Даниловский рынок Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

— Служба находится на рынке, — рассказала специалист. — Вся поступающая продукция подлежит экспертизе, клубника в том числе. Она проходит органолептические исследования. Проверяется внешний вид, целостность плодов, отсутствие вредителей, свежесть ягоды. К импорту в обязательном порядке прилагаются декларации соответствия, накладные. Каждый покупатель на рынке имеет право потребовать, чтобы ему показали документы, подтверждающие факт проверки продукции и разрешение на ее реализацию, накладную, декларацию соответствия с протоколами лабораторных исследований на безопасность продукции. 

Некоторые специализированные хозяйства по производству клубники для подтверждения качества прикладывают письма от Россельхознадзора.

— Импортная клубника поступает из южных стран круглый год, — продолжила заведующая лабораторией. — Она должна иметь сертификаты. Самая ранняя отечественная ягода привозится из Краснодарского края, с Кубани. Потом поспевает в Рязани. По качеству они разнятся между собой мало, скорее, внешне — размером, оттенком цвета. Отличаются вкусом. Я считаю, что наша клубника более душистая и ароматная. Правда, портится быстрее. Ее не обрабатывают для увеличения срока хранения химией. Подмосковная ягода очень вкусная, но привозят ее немного. Растет она в сертифицированных хозяйствах. На ящике есть маркировка. «Частники» и «огородники», выращивающие клубнику на своих приусадебных участках, должны иметь специальные справки, которые выдаются сельхозпроизводителям.

Проверка качества продуктов в лаборатории ГБУ «Мосветобъединение» Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Руководитель лаборатории категорически не рекомендовала покупать клубнику в местах несанкционированной торговли, в переходах, у входов в метро:

— Визуально, конечно, оценить товар можно: насколько смята, течет или нет, не загнила ли, нет ли неприятного кислого запаха, плесени, других признаков порчи. Но вам могут продать что угодно. Легко можно заработать пищевое отравление, токсикоинфекцию, дизентерию, получить аллергическую реакцию. Ведь все это неизвестно чем обработано. Бабушки, которые продают со своего огорода, тоже небезопасны. Ягоды собирают с земли, удобряют грядки навозом, опрыскивают химией. Последствия  могут быть самые разные...

По дороге обратно решил проверить палатку от совхоза имени Ленина у станции метро «Тульская». Продавец без вопросов продемонстрировала пакет документации.

Палатка совхоза имени Ленина Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

НА ВОКЗАЛАХ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

Отправившись вновь к местам с нелегалами, увидел красноречивую картину у Белорусского вокзала. Торговцы дружной толпой изображали бегство от людей в форме. Сделав несколько шагов от места продажи, тут же возвращались обратно. Вальяжно и с пренебрежением продолжали дело. Тут же подъехал фургончик, и на глазах у всех была роздана новая партия ягодки. Оказалось, базируется автомобиль недалеко — за поворотом на 3-ю Тверскую-Ямскую. Обратившись в службу метрополитена, я узнал, что спекулянты у метро — вотчина сотрудников УВД.

Машина, обеспечивающая нелегальным товаром торговцев на Белорусской Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Там официальных комментариев я так и не получил, зато нашел экс-сотрудника службы безопасности метро. Анатолий сразу сказал: самые проблемные зоны, где множество спекулянтов, — это центр и юго-запад. «Домодедовская», «Белорусская», «Курская», «Бауманская» — здесь торгуют постоянно. А «Теплый Стан» и вовсе эпицентр.

— Там располагается огромная оптовая база. Ребята из Центра противодействия нарушениям (ЦПН) выезжают на рейды постоянно и только с представителями официальных ведомств — полицией, Роспотребнадзором. Без них мы не имеем никаких полномочий. Горячих точек очень много: одних проверили, закрыли — тут же новые появляются, — поделился Анатолий.

Настоящая жизнь у клубничной мафии начинается после 22:00 — ЦПН как раз заканчивает работу. Около полуночи продавцы сдают выручку и расходятся.

ВЫБОР ЕСТЬ

Для того чтобы картина была завершена, я попросил подполковника правоохранительных органов Виктора рассказать, почему ягодный бизнес такой прибыльный.

— Растить клубнику в нашей полосе — дело неблагодарное. Климат не тот. В Московской области это вообще нерентабельно. На выходе она получается гораздо дороже из-за необходимости создавать специальные условия для роста. Но ягода, да и вообще фрукты, — огромные деньги, миллиарды. Нелегальная торговля приносит немыслимый доход. Представить, какие суммы крутятся, даже в общих чертах невозможно. Тем более для того, чтобы попасть в сетевые маркеты, надо соответствовать строгим критериям класса А. Это почти невозможно.

Как и прежде, сегодня сам покупатель выбирает, куда отдавать свои деньги: покупать клубнику в переходах, поддерживать нелегалов и рисковать здоровьем или приобретать сертифицированные, качественные продукты на рынке. Каждый решает для себя сам.

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Специалисты категорически не рекомендуют покупать клубнику в местах несанкционированной торговли
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»
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Певица из Грузии Нино Катамадзе заявила об отказе выступать в России
19:0030 июня 2019
Звезды
Один человек погиб при столкновении поезда и автомобиля в Оренбургской области
18:3830 июня 2019
Происшествия
Чемезов заявил, что Россия не будет продавать новое оружие зарубежным странам
18:3230 июня 2019
Внешняя политика
Контракты на сумму более 1 триллиона рублей заключило Минобороны на «Армии-2019»
18:1930 июня 2019
Армия
Самый большой аэропорт мира построили в Пекине
18:0530 июня 2019
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Проект «Звездные войны» покинула одна из актрис
17:5230 июня 2019
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Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

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