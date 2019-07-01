Врач-сексолог рассказал, как продлить мужское здоровье

Мужское здоровье, как считают эксперты, делится на две составляющие: здоровье как таковое и выработка тестостерона — гормона, отвечающего за влечение. Об этом рассказал «ВМ» врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

— Чтобы «хотелось и моглось», нужно, во-первых, заботиться о здоровье в целом, — пояснил Александр Моисеевич. — Больше двигаться, не допускать лишнего веса, правильно питаться.

Эксперт советует свести к минимуму животные жиры — они угнетают синтез тестостерона. Поменьше сметаны, колбасы, жирного мяса.

— Очень важно, чтобы в вашем рационе более половины всех белков составляли белки, полученные из рыбы и морепродуктов, — пояснил доктор. — Давно доказано, что в странах, где едят много рыбы, мужчины долго находятся в хорошей сексуальной форме.

Вполне возможно, чтобы соблюсти это правило, вам придется поменять многие пищевые привычки.

— Например, понять, что «настоящий мужик» — это не тот, кто ест жирную свинину под водку, а тот, кто ест правильную пищу, — пояснил Полеев. — Если нет денег на дорогие сорта рыбы, то минтай, треску и хек купить может каждый!

Важный момент: рыбу лучше есть с фруктами и овощами. И вообще всевозможной «зелени» — не менее 400 граммов в день. Она содержит много витаминов, минералов и клетчатки, а значит, наполняет организм крайне важными для его нормальной работы веществами.

— Я бы советовал пить поменьше крепкого чая и кофе. Злоупотребляя этими напитками, вы перегружаете нервную и сердечно-сосудистую системы, а значит, организм быстрее изнашивается. Тут уж не до мужского здоровья, — предупреждает Александр Полеев.

Теперь о тестостероне. Если вы хотите, чтобы женщина осталась довольна, выработку тестостерона нужно стимулировать. Тут лучший рецепт — правильная физическая нагрузка.

— Лет до 45–50 можно выполнять силовые упражнения. Например, работать с «железом», отжиматься, подтягиваться. Но — не перетруждая себя. Иначе эффект будет обратным. Плюс могут случиться травмы, — пояснил Полеев.

По его словам, сохранить мужское долголетие помогают прогулки, бег, плавание.

— Давно доказано, что пловцы остаются хорошими любовниками довольно долго, — рассказал доктор. — Кстати, бег и плавание хороши еще и тем, что не позволяют перегрузить организм.

Еще специалисты рекомендуют регулярно посещать уролога и в случае возникновения проблем не заниматься самолечением. Важна и половая гигиена. Частая смена партнеров и инфекции, передающиеся половым путем, мужскому здоровью точно не способствуют! Не менее важно, считают эксперты, вести регулярную половую жизнь.

— Орган, который работает, стареет значительно медленнее, чем тот, который остается без дела, — пояснил Александр Полеев. — Регулярная половая жизнь — основа основ! Не стоит стремиться к рекордам, главное, не сбиваться со своего ритма.

Еще один способ быть уверенным в себе мужчиной — принимать биологически активные добавки, способствующие повышению потенции. Средства для усиления влечения человечество использует с древнейших времен. А все новое, как известно — это хорошо забытое старое. Пусть и по новой рецептуре.

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