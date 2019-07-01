Стали известны подробности психологического состояния Джулиана Ассанжа

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон сообщил об улучшении самочувствия основателя организации Джулиана Ассанжа.

— Он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад. Но он все еще страдает, — рассказал Храфнссон.

Недавно Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. 26 июня главред WikiLeaks навестил арестованного журналиста.

Он выразил уверенность в том, что Ассанжа арестовали намеренно, чтобы не дать ему времени подготовиться и защититься от экстрадиции в США. При этом положение дел осложняется тем, что он пребывает в полной изоляции и не владеет информацией по своему же делу в должной мере. Тем не менее Ассанж в курсе, что если его осудят, то ему грозит 175 лет тюрьмы.

Храфнссон заявил, что шансов на освобождение журналиста почти нет. Из оставшихся опций (и Ассанж скорее всего так и поступит) — подача иска в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет РИА новости.

Напомним, что 11 апреля журналист Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Американские власти преследуют его за публикацию секретных документов Госдепа.

Лондонский суд 1 мая приговорил журналиста к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Впоследствии США предъявили ему обвинения, за которые Ассанжу грозят 170 лет тюремного заключения.

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