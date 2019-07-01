Маломобильных пассажиров метро начали сопровождать до Исторического музея
• 14:41 • 1 июля 2019
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С начала 2019 года инспекторы сопроводили свыше 700 пассажиров
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы
Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) метро начали сопровождать маломобильных граждан до Государственного исторического музея. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Маломобильным гражданам также помогают добраться до Третьяковской галереи, музея-заповедника «Царицыно», Пушкинского музея, Музея русского импрессионизма и культурного центра «Интеграция».
С начала 2019 года инспекторы сопроводили свыше 700 пассажиров до культурных и социальных объектов столицы, сообщает «Москва 24».
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