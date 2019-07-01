Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления грузинской певицы Нино Катамадзе
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления грузинской певицы Нино Катамадзе.
Певица Нино Катамадзе опубликовала пост в социальных сетях, в котором заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Она также высказалась в поддержку митингующих в Тбилиси. Позже певица удалила этот пост.
Певец Лев Лещенко отметил, что не знает, кто такая Катамадзе, но любой артист не должен позволять себе подобные высказывания.
— Понимаете, ну, это неприлично, понимаете, прийти в гости и обругать там человека. Это же отвратительно, это просто мерзко, понимаете, — отметил Лев Лещенко в комментарии «Царьграду».
Певец отметил, что подобные провокационные высказывания только вредят отношениям между двумя странами.
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