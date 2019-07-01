«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей. «Вечерняя Москва» спросила у грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили, каково его отношение к бойкоту Катамадзе.

— Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию. Эмоции в данном случае — не очень хорошо. Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но в общем к России совершенно другое отношение. Если хотите это узнать и почувствовать, нужно просто приехать. А из Москвы делать какие-то выводы не совсем правильно, — сказал Павлиашвили.

Напомним, 20 июня на 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси произошел скандал. Тогда глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло председателя парламента. Это событие спровоцировало массовые беспорядки и антироссийские акции в грузинской столице.

Во время беспорядков в Тбилиси были совершены нападения на отель, где находились российская делегация и журналисты. Оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.

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