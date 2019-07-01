Грузинская оперная певица Рачвелишвили извинилась за концерты в России
Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили принесла извинения сограждан за выступления в России.
— Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там, — цитирует артистку газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее джазовая певица Нино Катамадзе выступила в поддержку протестующих в Тбилиси и заявила, что больше не намерена давать концерты в России. Позднее, однако, она удалила пост соответствующего содержания на странице в Facebook.
Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки, спровоцированные открытием сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.
На фоне митингов российская делегация во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым покинула страну.
Вскоре президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.
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