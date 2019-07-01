Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост на своей странице в Facebook, в котором рассказала, что отказывается выступать в России. На данный момент последняя публикация в ее аккаунте датируется 29 июня.
Ранее Катамадзе заявила в соцсетях, что не планирует дальше выступать в России. Подобным образом певица выразила поддержку митингующим в столице Грузии Тбилиси.
На данным момент ее последний выход на сцену для российской публики состоялся на фестивале «Усадьба Jazz», который прошел в Москве.
Напомним, 20 июня в Грузии начались беспорядки, они были спровоцированы открытием сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). На фоне массовых протестов российская делегация во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым покинула страну. Президент России Владимир Путин принял решение о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.
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