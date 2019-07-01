Врачи рассказали об опасности антиоксидантов в профилактике рака
Американские и шведские исследователи рассказали, что антиоксиданты, которые признаны действенным средством в профилактике раковых опухолей, могут быть опасны. По заявлениям ученых, они способны провоцировать разрастание злокачественных тканей, а также появление метастазов.
Исследователи провели эксперименты на мышах и человеческих тканях, что показало, какие механизмы в организме защищают раковые клетки от побочных продуктов их стремительного роста.
Главную роль в этом процессе играет белок BACH1. Его функции — подача сигналов, связанных с миграцией раковых клеток, и их инвазия в здоровые ткани.
При немелкоклеточном раке легких возникают мутации, усиливающие действие белка NRF2, который способствует образованию антиоксидантов. В процессе уменьшается число молекул, которые участвуют в производстве активных форм кислорода. Они вызывают окислительный стресс. Некоторые из этих соединений расщепляют белок BACH1.
При увеличении содержания антиоксидантов в организме BACH1 становится практически неуязвимым и в результате помогает раковым клеткам распространяться. Об этом пишет Lenta.ru.
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