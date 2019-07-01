Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности Павла Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны с письмом, в котором глава государства требует привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Павла Климкина. Данное решение связано с реакцией внешнеполитического ведомства на российскую ноту об освобождении пленных украинских моряков.
Зеленский в письме подчеркивает, что Климкин несет личную ответственность за состояние дел в порученной ему сфере.
— Согласно 102-й и 106-й статьям конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ, — передает ТАСС слова руководителя офиса Зеленского Андрея Богдана.
Он уточняет, что предложенные РФ условия не являются приемлемыми. Однако в процессе переговоров стороны все же могли бы достичь компромисса.
Напомним, что российская сторона выдвинула ряд условий, согласно которым моряки могут быть освобождены. Однако Климкин без согласования с президентом заявил о том, что Киев предложение отвергает.
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