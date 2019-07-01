Департамент финансов Москвы подвел итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан»

Главная цель конкурса «Бюджет для граждан», который проводится на протяжении шести лет, — повышение уровня финансовой грамотности москвичей. Представить свой проект мог любой желающий, независимо от возраста и профессиональных навыков. В этом году участниками конкурса стали более ста человек, которые в стихах, ребусах, анимационных и видеороликах рассказали об общественных финансах.

Победу в номинации «Бюджет: просто о сложном» Наталии Артемьевой и ее восьмилетнему сыну Гордею принесло желание в игровой форме обучить ребенка азам финансовой грамотности. «Когда Гордею было семь лет, он попросил купить ему сотовый телефон. На Новый год Дед Мороз исполнил его желание, — рассказывает Артемьева. — А вскоре сын попросил купить ему машинку...»

Приобретение внеочередного подарка не входило в мамины планы, и тогда она решила, что пришло время поговорить с ребенком о том, что значит планирование семейного бюджета. А узнав о городском конкурсе проектов «Бюджет для граждан», решила принять в нем участие, чтобы рассказать, как важно закладывать основы финансовой грамотности с детства. Так появилась электронная книга для детей о финансовом планировании и бюджете в стихах с заданиями. Проект по достоинству оценила экспертная комиссия Департамента финансов Москвы.

Победительницей конкурса в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» стала 12-летняя Диана Дмитриева. Школьница сняла видео, в котором рассказала сверстникам и детям помладше, что такое бюджет, как он формируется и как накопить деньги на мечту.

Оказалось, у девочки уже есть свой депозитный счет, который она периодически пополняет, получая вознаграждения от родителей за хорошую учебу.

Студенты и преподаватели Финансового колледжа № 35 разработали увлекательную игру «Бюджетный квест» , которая дает возможность детям с раннего возраста в игровой форме расширить свой словарь финансовых терминов, а также получить определенные знания в области экономики. Для этого конкурсанты придумали яркие графические ребусы, занимательные анаграммы, познавательные викторины и кроссворды на бюджетную тематику.

В рамках новой номинации «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан» представители Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова разработали Московскую олимпиаду по бюджетной грамотности для школьников. Благодаря проекту около 500 учащихся продемонстрировали свои знания по бюджетной системе Российской Федерации, в том числе бюджету города Москвы. В этой же номинации свой проект представила школа № 2009, подготовив образовательный экономический турнир по налоговым вопросам для учащихся.

Внести вклад в общее дело повышения финансовой грамотности москвичей может каждый. До следующего конкурса «Бюджет для граждан» — целый год, а значит, есть время заявить о своем проекте.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НАЛОГИ!

Управление Федеральной налоговой службы по Москве напоминает москвичам о необходимости погасить долги по имущественным налогам. В случае несвоевременной уплаты налога на сумму долга начисляются пени. Пени растут каждый день, включая выходные. Особенно важно не оказаться в должниках людям, которые собираются провести долгожданный отпуск за границей. Следует иметь в виду: в том случае, если ваша налоговая задолженность исчисляется суммой 30 тысяч рублей и более, поездка, к сожалению, может не состояться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города:

— Городской конкурс «Бюджет для граждан» стал уже доброй традицией. В этом году увеличилось количество и повысилось качество поданных заявок. Работы отличаются глубокой проработкой материала, практической значимостью и творческим подходом.

В нескольких номинациях представлены обучающие настольные игры, которые дают возможность почувствовать себя в роли финансиста. Участники также написали «Сказку о налогах», предложили идею обучающей книги для детей, разработали ситиквест и интеллектуальный турнир с ребусами.

На конкурс поступило много проектов, содержащих методические разработки, концепции проведения научных и просветительских мероприятий, посвященных финансовой и бюджетной грамотности.

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