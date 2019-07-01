Более 12,5 тысячи бизнесменов Москвы зарегистрировались в «Онлайн-академии МБМ»

За первый год работы более 12,5 тысяч столичных предпринимателей зарегистрировались в «Онлайн-академии МБМ». Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
— В «Онлайн-академии МБМ» подвели итоги первого года работы образовательного спецпроекта, разработанного в помощь начинающим и действующим московским предпринимателям. Проект реализует ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С июня прошлого года в «Онлайн-академии МБМ» зарегистрировались более 12,5 тысяч человек, — говорится в сообщении.
Участники обучающих программ получают базовые и профильные знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, финансах, стратегии и личной эффективности. Благодаря этому проекту новички могут освоиться в сфере бизнеса, а опытные предприниматели — закрепить знания. Все образовательные модели разделены на три программы, доступные в дистанционном режиме бесплатно. После прохождения участникам вручают специальный сертификат.
— Создав «Онлайн-академию МБМ» в прошлом году, мы расширили линейку полезных онлайн-инструментов для московских предпринимателей. С момента запуска проекта количество актуальных курсов увеличилось вдвое — с 13 до 28, что говорит о высокой заинтересованности москвичей в тестировании своих предпринимательских навыков, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
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