Спрос на столичное имущество достиг рекордного показателя

С начала года более 15 тысяч человек приняли участие в аукционах по реализации объектов, находящихся в собственности Москвы и хозяйственном ведении ГУПов. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.
— Рост интереса к аукционам по реализации городского имущества фиксируется на торгах Москвы не первый год, но нынешний год бьет все рекорды. Более 15 тысяч заявителей приняли участие в более чем двух тысячах аукционов в первом полугодии 2019 года. Разница с аналогичным периодом 2018 года существенная — в 2,7 тысячи аукционов участвовали 10,5 тысячи претендентов, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за аналогичный период 2017 года прошло 2,8 тысячи аукционов с семью тысячами заявителей. В этом году число претендентов превысило показатель всего 2016 года на 2,5 тысячи человек, передает агентство «Москва».
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