Мониторинг по выявлению зоны риска среди одиноких пожилых людей запустят в Москве
Городские власти вскоре запустят мониторинг по выявлению зоны риска среди пожилых одиноких инвалидов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, в столице живет более 3 миллионов людей пожилого возраста, из них 185 тысяч — это одинокие инвалиды 1–2 группы старше 80 лет.
— Я просто big data выгрузила и посмотрела. А потом я подумала, могу ли я к ним приходить с какой-то периодичностью и спрашивать: «А вы живы? У вас все нормально?» Не могу. Тогда современный мир мне помогает — мы создали аналитическую модель, которая позволяет мне выявить зону потенциального риска, — сказала Анастасия Ракова.
Заместитель мэра уточнила, что для осуществления мониторинга социальные работники будут посещать пожилых и одиноких людей. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, выявлять москвичей из группы риска будут по активности в Интернете, например, по использованию государственных услуг онлайн, а также социальной карты москвича.
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