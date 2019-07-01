Эксперт оценил новые правила выдачи микрозаймов в России
Новые правила выдачи микрозаймов в России направлены на улучшение условий для россиян. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Александр Щелканов.
Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля, сообщает ФАН.
По новым правилам, процентная ставка за день не должна превышать одного процента. Общий размер начисляемых процентов не может превысить долг более чем в два раза.
Эксперт Александр Щелканов отметил, что новый закон необходим для контроля деятельности микрофинансовых организаций и защиты финансовых интересов граждан РФ, передает rueconomics.ru.
— Урегулирование работы МФО было необходимо: изначально эти организации были «серыми» и действовали совместно с полулегальными коллекторскими агентствами. Условия работы на рынке должны быть прозрачны и понятны, — подчеркнул он.
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