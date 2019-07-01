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Здоровье

Медики рассказали, как летняя жара влияет на камни в почках

Полина Гребенникова
• 16:20 • 1 июля 2019
Врачи рассказали, что этот процесс вызывает сильные боли, при этом поднимается температура и может начаться кровотечение
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Врачи рассказали, что этот процесс вызывает сильные боли, при этом поднимается температура и может начаться кровотечение
Фото: https://pixabay.com

Медицинские исследования показали, что зачастую летняя жара может спровоцировать сдвиг камней в почках.

Врачи рассказали, что этот процесс вызывает сильные боли, при этом поднимается температура и может начаться кровотечение. Помимо прочего, у человека появляется желание чаще ходить в туалет.

Ученые объяснили, что образование камней в почках обычно происходит в зимний период. В это время года в моче много кальция. Плюс ко всему зимой человек наименее активен физически.

Именно поэтому, отмечают медики, лучший способ борьбы с мочекаменной болезнью — оздоровительные физические нагрузки и активная деятельность. Кроме прочего, нельзя забывать про обильное питье в течение дня, особенно летом. Об этом пишет портал «Актуальные новости».

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