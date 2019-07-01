Участок Северо-Восточной хорды начнут строить в 2019 году
• 16:23 • 1 июля 2019
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По окончании строительных работ будет обеспечена связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, Сигнальным проездом и не только
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Представители Департамента строительства Москвы рассказали, что участок Северо-Восточной хорды от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда начнут строить в течение 2019 года.
Конкурс на возведение эстакад, транспортных развязок, эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через реки Яуза и Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций уже объявили. Первоначальная цена контракта составляет 3,4 миллиарда рублей.
Как передает РИА Новости, по окончании строительных работ будет обеспечена связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, Сигнальным проездом и не только.
Итоги конкурса будут известны 5 августа.
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