Мосгосэкспертиза за 5 лет рассмотрела более 200 объектов в ТиНАО
Мосгосэкспертиза рассмотрела более 200 объектов в ТиНАО за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
— Москомэкспертиза сообщает о рассмотрении проектной документации по объектам в Новомосковском и Троицком административных округах. За пять лет Мосгосэкспертизой рассмотрено более 200 объектов в Новой Москве, — говорится в сообщении.
К слову, с 2014 года Мосгосэкспертиза согласовала 100 проектов жилых домов, 10 школ и 16 детских садов.
— Из объектов, проходивших согласование в нашей организации, я бы особо отметил больницу в Коммунарке на территории Новой Москвы — один из крупнейших и самых современных медицинских комплексов во всей столице, состоящий из девяти корпусов, среди которых родильный дом, лечебно-диагностический и палатный корпуса, — сказал председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.
Он уточнил, что уже в этом году запланировано введение в эксплуатацию первой очереди строительства. Полностью медицинский центр сдадут в пользование в следующем году. Об этом сообщает агентство «Москва».
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