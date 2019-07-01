Надгробие композитора Иосифа Геништы отреставрировали на столичном кладбище
Представители пресс-службы Департамента культурного наследия города Москвы сообщили, что надгробие композитора Иосифа Геништы на Введенском кладбище было отреставрировано.
Известно, что оно представляет собой стелу из мрамора в форме цилиндра. Верхняя часть надгробия имеет широкий поперечный выступ в виде прямоугольного параллелепипеда, а на лицевой стороне располагается прямоугольный глаз, который предназначен для мемориальной таблички.
— Реставрация надгробия, являющегося объектом культурного наследия, заняла у специалистов порядка четырех месяцев, — передает агентство городских новостей «Москва» слова руководителя департамента Алексея Емельянова.
Глава ведомства подчеркивает, что до выполнения работ надгробие было в неудовлетворительном состоянии.
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