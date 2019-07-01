Врач рассказал, чем чипсы и газировка опасны для мужского здоровья

Ученые из Гарвардского университета установили, что чипсы и сладкие газированные напитки опасны для мужского здоровья, поскольку их частое употребление ухудшает качество семенной жидкости из-за снижения количества подвижных сперматозоидов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-уролога, заведующий отделением урологии Клиники профессора Калинченко Евгения Грекова, действительно ли это так и к каким заболеванием может привести чрезмерное употребление этих продуктов.

- Чипы содержат трансжиры, которые обладают канцерогенным индексом. Они негативно влияют на печень и качество сперматозоидов. В этом продукте много вредных компонентов - таких, например, как фиксаторы цвета или диоксид титана. Употребление чипсов в большом количестве может привести как к ожирению, так и к снижению чувствительности. Так что о здоровье можно будет забыть, - отметил врач.

Эксперт добавил, что чипсы вредны в любых количествах, так как «при жарке раскаленное масло выделяет вредные вещества, также оно часто не самого хорошего качества». Кроме того, масло не всегда меняют достаточное количество раз, все это напрямую влияет на здоровье, убежден специалист.

Греков считает вредными и газированные напитки.

- В газированных напитках много глюкозы, а, как известно, сахар ведет к ожирению и к бесплодию. Если выпивать несколько бутылок в день, то возможны и проблемы с костями - есть риск заработать остеопороз.

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