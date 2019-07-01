Более 40 садов в рамках «Цветочного джема» появились на территории Москвы
Российские и зарубежные дизайнеры создали 42 летних сада на территории Москвы в рамках фестиваля «Цветочный джем».
Все они выполнены в разных стилях. Например, на Тверском бульваре у дома 2 раскинулся настоящий сад камней. Rock Garden появился в Москве благодаря дизайнеру Дэмиану Мишелю. Он выбрал для своего сада неприхотливые растения, которые будут расти в течение всего сезона. Геометрические же формы творения Мишеля напоминают о скалистых хребтах, а белый гравий у корней деревьев отражает и рассеивает солнечный свет.
Напротив парка «Зарядье» появился сад от грузинского архитектора Алекса Соломнишвили. Автора вдохновила панорама столицы. Именно поэтому силуэт сада напоминает ряд зданий различной высоты.
Оазис под названием «360» от словацких дизайнеров Ричарда Марфиака и Майкла Марчинова появился на Пресненской набережной у дома 4, строения 1. Авторы постарались рассказать о способах взаимодействия жителей с природой и городом.
Напомним, что сады в столице начали появляться с 20 июня. Более подробную информацию о работах российских и зарубежных дизайнеров в рамках «Цветочного джема» можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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