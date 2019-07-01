Санитарные вертолеты в Москве эвакуировали почти 400 пострадавших с начала года
Санитарные вертолеты Московского авиационного центра с января по июль 2019 года эвакуировали более 370 пострадавших.
За указанный промежуток времени специалистами было обработано более 440 заявок, которые поступали от Центра экстренной медицинской помощи.
Экипажи санитарных вертолетов совершают вылеты также в рамках разведки паводковой и пожароопасной обстановки, передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Такого рода мероприятий с начала года было проведено 386. Кроме того, специалисты обнаружили 16 очагов возгорания на территории Москвы и области. Всего с начала года экипажи вертолетов выполнили 157 сливов и сбросили 785 тонн огнегасящей жидкости во время тушения пожаров.
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