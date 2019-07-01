Люк Бессон отменил свою поездку в Россию
• 17:43 • 1 июля 2019
Поделиться:
0
doc7617dggyfjdmqvrxgyb
Режиссер не сможет посетить мероприятие по семейным обстоятельствам
Фото: https://www.instagram.com/p/BBFUDUUniOj/?taken-by=lucbesson
Французский режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру картины «Анна». Об этом сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Отмечается, что режиссер не сможет посетить мероприятие по семейным обстоятельствам. Фильм Бессона представят исполнители главных ролей топ-модель Саша Лусс и актер Александр Петров, пишет РИА Новости со ссылкой на «Централ Партнершип».
Картина «Анна» стал ремейком известного фильма Бессона «Никита», вышедшего в 1990 году. Действие новой картины происходит в 80-х годах в Москве. Главная героиня Анна вместе со своим бойфрендом Петром решает вступить в ряды советского ВМФ. Спустя некоторое время Анну вербует КГБ.
Читайте также: Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019
13:341 июля 2019
13:311 июля 2019
13:311 июля 2019
13:201 июля 2019
12:591 июля 2019
12:521 июля 2019
12:491 июля 2019
12:241 июля 2019
12:121 июля 2019
12:101 июля 2019
12:041 июля 2019
11:521 июля 2019
11:461 июля 2019
11:451 июля 2019
11:151 июля 2019
11:101 июля 2019
11:061 июля 2019
10:511 июля 2019
10:361 июля 2019
10:011 июля 2019
09:561 июля 2019
09:561 июля 2019
09:311 июля 2019
09:281 июля 2019
08:541 июля 2019
08:431 июля 2019
08:381 июля 2019
08:191 июля 2019
08:041 июля 2019
07:531 июля 2019
07:261 июля 2019
06:541 июля 2019