Судьба контракта Мамаева с «Краснодаром» будет решаться после 8 июля

Вопрос о расторжении контракта между ФК «Краснодар» и полузащитником Павлом Мамаевом, осужденным по делу о драках в центре Москвы, будет рассмотрен палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) после 8 июля. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил председатель палаты Виктор Березов.

Футбольный клуб подал заявление о расторжении контракта с Мамаевым в октябре прошлого года, однако палата по разрешению споров РФС не могла его рассмотреть до вступления в силу приговора суда.

— Первое заседание будет после 8 июля. Скорее всего, оно будет до конца месяца, — заявил Виктор Березов. При этом он затруднился ответить, сколько времени займет рассмотрение дела, сказав, что «все будет зависеть от обстоятельств». Об этом сообщает ТАСС.

Мамаев играл за «Краснодар» с 2013 по 2018 год. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего года.

Напомним, футболист Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам колонии общего режима по делу о двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Он будет отбывать наказание в той же колонии, что и другой фигурант дела Александр Кокорин.

Читайте также: Бывшая девушка Павла Мамаева считает, что футболиста испортили деньги